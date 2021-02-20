На суд по делу Навального снова прибыли иностранные дипломаты. Видео © LIFE

Автомобили посольств Финляндии и Швеции заметили у Бабушкинского суда, где сегодня пройдёт сразу два заседания по делам Алексея Навального. Как отмечают представители СМИ, собравшиеся на месте, пока машин с дипломатическими номерами всего две.

Кроме того, на процессах сегодня будут присутствовать 70 журналистов, 18 из них представляют зарубежные издания.

Напомним, на сегодня запланировано сразу два заседания с участием Навального. В 10 часов суд рассмотрит его жалобу на замену условного срока на реальный, а в 14:00 продолжатся слушания по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, на котором Навальный отказался признавать свою вину. Второе заседание прошло через десять дней. В ходе него прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей за клевету.

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