СК опубликовал видео с места обрушения фабричного цеха в Норильске, где погиб один человек
"Норникель" ведёт проверку причин произошедшего.
Следственный комитет России обнародовал видео с места обрушения здания цеха Норильской обогатительной фабрики, где погиб один человек. Ролик опубликован на YouTube-канале ведомства.
На кадрах видно, как сильно пострадало здание. Завалы обломков разгребают с помощью спецтехники. На месте работают следователи.
Проверку причин произошедшего также ведёт компания "Норникель". При этом фабрика после обрушения продолжает работу, но с ограничениями в связи с аварийно-спасательными работами.
Напомним, обрушение произошло ночью, 20 февраля. В результате инцидента пострадало пять человек, они находятся в тяжёлом состоянии. Ещё один человек умер в больнице. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Выбор редакции
Пять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии после обрушения в Норильске
Следствие назвало возможную причину обрушения здания в Норильске, при котором погиб человек
На Кубани задержали главу Ейского района и его заместителей
Рогозин рассказал Путину об успехах и планах "Роскосмоса"
В Москве началось прощание с актёром Андреем Мягковым — видео
Комментариев: 0