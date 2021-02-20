СК опубликовал видео с места обрушения фабричного цеха в Норильске, где погиб один человек

Следственный комитет России обнародовал видео с места обрушения здания цеха Норильской обогатительной фабрики, где погиб один человек. Ролик опубликован на YouTube-канале ведомства.

На кадрах видно, как сильно пострадало здание. Завалы обломков разгребают с помощью спецтехники. На месте работают следователи.

Проверку причин произошедшего также ведёт компания "Норникель". При этом фабрика после обрушения продолжает работу, но с ограничениями в связи с аварийно-спасательными работами.

Напомним, обрушение произошло ночью, 20 февраля. В результате инцидента пострадало пять человек, они находятся в тяжёлом состоянии. Ещё один человек умер в больнице. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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