Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

СК опубликовал видео с места обрушения фабричного цеха в Норильске, где погиб один человек

"Норникель" ведёт проверку причин произошедшего.

20 февраля 2021, 06:33

Следственный комитет России обнародовал видео с места обрушения здания цеха Норильской обогатительной фабрики, где погиб один человек. Ролик опубликован на YouTube-канале ведомства.

На кадрах видно, как сильно пострадало здание. Завалы обломков разгребают с помощью спецтехники. На месте работают следователи.

Следствие назвало возможную причину обрушения здания в Норильске, при котором погиб человек

Следствие назвало возможную причину обрушения здания в Норильске, при котором погиб человек

Проверку причин произошедшего также ведёт компания "Норникель". При этом фабрика после обрушения продолжает работу, но с ограничениями в связи с аварийно-спасательными работами.

Напомним, обрушение произошло ночью, 20 февраля. В результате инцидента пострадало пять человек, они находятся в тяжёлом состоянии. Ещё один человек умер в больнице. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1