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В Бабушкинском суде Москвы началось заседание по делу Навального

Сегодня рассмотрят жалобу на замену условного срока реальным и дело о клевете в отношении ветерана ВОВ.

20 февраля 2021, 07:12
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Бабушкинском суде Москвы началось заседание, на котором рассмотрят жалобу на замену условного срока на реальный российскому блогеру Алексею Навальному. За процессом наблюдают журналисты, в том числе 18 представителей зарубежных СМИ.

На сегодня запланированы сразу два заседания с участием Навального. В 14:00 продолжатся слушания по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

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Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.

6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, на котором Навальный отказался признавать свою вину. Второе заседание прошло через десять дней. В ходе него прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей за клевету.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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