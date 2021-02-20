В Бабушкинском суде Москвы началось заседание по делу Навального

В Бабушкинском суде Москвы началось заседание, на котором рассмотрят жалобу на замену условного срока на реальный российскому блогеру Алексею Навальному. За процессом наблюдают журналисты, в том числе 18 представителей зарубежных СМИ.

На сегодня запланированы сразу два заседания с участием Навального. В 14:00 продолжатся слушания по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, на котором Навальный отказался признавать свою вину. Второе заседание прошло через десять дней. В ходе него прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей за клевету.

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