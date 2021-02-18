В Петербурге предложили назвать сквер или улицу именем Андрея Мягкова

Для Санкт-Петербурга будет честью назвать одну из улиц или скверов именем актёра Андрея Мягкова, скончавшегося сегодня в возрасте 82 лет. Об этом Лайфу заявил депутат Законодательного собрания города Алексей Цивилёв.

По его словам, есть определённые сроки, после которых можно вынести такое предложение на рассмотрение. Но Цивилёв считает случай с Мягковым особым, учитывая заслуги артиста. Депутат постарается, чтобы вопрос был вынесен уже на следующее заседание. Они проходят раз в месяц.

"Все великие люди, которые от нас уходят, — это наследие, которое мы должны сохранять. В том числе для этого и есть наименование объектов, чтобы люди помнили о великом прошлом и вспоминали, когда смотрят на адрес. Наш Петербург — культурная столица. И для нас честь — иметь имя великого Андрея Мягкова", — заявил депутат.

Напомним, Андрей Мягков скончался сегодня у себя дома на 83-м году жизни от острой сердечной недостаточности.

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