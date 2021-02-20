Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Под Петербургом в мусоропроводе нашли тело новорождённого

Точная причина смерти младенца не называется.

20 февраля 2021, 10:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В городе Луге Ленинградской области утром 20 февраля обнаружили тело младенца в мусоропроводе. Об этом сообщает "КП-Петербург", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Украинка втайне от мужа родила дочь и спрятала её в морозилке

Украинка втайне от мужа родила дочь и спрятала её в морозилке

Как сообщил собеседник издания, информация об обнаружении тела малыша в мусоропроводе дома по улице Киевской поступила в полицию утром. На месте инцидента работают стражи порядка, они выясняют все обстоятельства случившегося.

Мать облила кипятком полуторагодовалую дочь и пошла заметать следы, оставив её умирать в агонии

Мать облила кипятком полуторагодовалую дочь и пошла заметать следы, оставив её умирать в агонии

Ранее Лайф писал, что в Тобольске работники мусоросортировочного завода обнаружили в одном из контейнеров тело новорождённого ребёнка.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1