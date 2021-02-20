Под Петербургом в мусоропроводе нашли тело новорождённого

В городе Луге Ленинградской области утром 20 февраля обнаружили тело младенца в мусоропроводе. Об этом сообщает "КП-Петербург", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как сообщил собеседник издания, информация об обнаружении тела малыша в мусоропроводе дома по улице Киевской поступила в полицию утром. На месте инцидента работают стражи порядка, они выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее Лайф писал, что в Тобольске работники мусоросортировочного завода обнаружили в одном из контейнеров тело новорождённого ребёнка.

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