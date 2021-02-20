Самый дорогой iPhone рекордно подешевел в России

Самый дорогой iPhone — 12 Pro Max с 512 гигабайтами встроенной памяти, который на старте продаж в РФ стоил 140 тысяч рублей, уже через несколько месяцев после анонса подешевел почти на 25 тысяч, сообщает Hi-Tech Mail.ru.

Согласно собственному каталогу портала смартфон от Apple ёмкостью 126 гигабайтов выпуска прошлого года можно приобрести за рекордные 90 740 рублей. Уменьшение стоимости iPhone 12 Pro Max специалисты связывают с налаживанием поставок.

У флагманского смартфона iPhone 12 Pro Max 6,7-дюймовый дисплей Super Retina XDR OLED, чип Apple A14 Bionic, шесть гигабайтов оперативной памяти и аккумулятор ёмкостью 3687 миллиампер-часов. Он также обладает тройной камерой с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый.

Ранее Лайф сообщал, что Apple планирует выпустить складной iPhone. Размеры такого гаджета ещё неизвестны, единственное — компания планирует поставить в него дисплей с диагональю 6,7 дюйма в разложенном состоянии.

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