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Сжигают в печах: на Урале рассказали о кошачьем "геноциде" в колонии

Формально животные принадлежат заключённым, но держать хвостатых запрещено правилами внутреннего распорядка.

20 февраля 2021, 10:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сотрудники исправительной колонии № 10 Екатеринбурга (Свердловская область) массово истребляют кошек. Поводом для уничтожения животных стало указание заместителя начальника учреждения — полковника внутренней службы Алексея Иванова, который установил план для каждой смены, пишет Ura.ru со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство, формально кошки принадлежат заключённым, хотя это запрещено правилами внутреннего распорядка. До недавнего времени осуждённым шли на уступки и некоторым из них даже позволяли взять животное из дома. В результате численность хвостатых достигла нескольких десятков особей.

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"Пару недель назад поступила команда начать отлов силами сотрудников, потому что заключённые этого делать не стали. Животных сажают в мешки и вывозят за пределы колонии. Бывает, что их сжигают в печах или выбрасывают за забор", — рассказал собеседник агентства, отметив, что работники колонии возмущены происходящим и не хотят заниматься живодёрством, но не могут ослушаться приказа начальства.

По словам представителя ГУ ФСИН России по Свердловской области, кошки в колонии действительно есть — сейчас в исправительном учреждении проводится их вакцинация. При этом факт уничтожения животных в пресс-службе отрицают.

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"В связи с эпидемиологической ситуацией сотрудникам ИК-10 предложили забрать кошек домой, и они их разбирают. В печах никого не сжигают. Собак, которые у нас служат, сотрудники также забирают домой, когда приходит время", — заявил Александр Левченко, начальник пресс-службы ведомства. Он добавил, что механизм пристраивания домашних животных разработан давно.

А ранее в колонии в Приморье обнаружили тело осуждённого за теракты в Москве в 1999-м. Его убил другой заключённый.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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