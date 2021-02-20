"Борьба будет продолжена!" Медведчук впервые прокомментировал санкции СНБО Украины

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал незаконными введённые Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины санкции против него, его супруги, а также товарища по фракции Тараса Козака. Депутат заявил, что подобные меры его нисколько не пугают, он продолжит политическую борьбу.

"Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда", — приводит слова Медведчука сайт партии.

Политик считает, что Владимир Зеленский нарушил все нравственные границы и ударил по больному, вводя санкции против его супруги Оксаны Марченко. Однако семья депутата не собирается покидать страну.

"Они действительно думают, что я предам свои принципы, свою страну, в которой похоронены мои родители, где учатся мои дети, где живёт моя семья, испугаюсь и сбегу? Зря. Не дождутся! Борьба будет продолжена", — добавил Медведчук.

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