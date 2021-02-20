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"Борьба будет продолжена!" Медведчук впервые прокомментировал санкции СНБО Украины

Ограничения были введены, потому что власть почувствовала конкуренцию, уверен он.

20 февраля 2021, 09:47
<p>Виктор Медведчук. Фото © Facebook / "<a href="https://www.facebook.com/OppositionPlatformForLife/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>"</p>

Виктор Медведчук. Фото © Facebook / "Оппозиционная платформа — За жизнь"

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал незаконными введённые Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины санкции против него, его супруги, а также товарища по фракции Тараса Козака. Депутат заявил, что подобные меры его нисколько не пугают, он продолжит политическую борьбу.

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"Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда", — приводит слова Медведчука сайт партии.

Политик считает, что Владимир Зеленский нарушил все нравственные границы и ударил по больному, вводя санкции против его супруги Оксаны Марченко. Однако семья депутата не собирается покидать страну.

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"Они действительно думают, что я предам свои принципы, свою страну, в которой похоронены мои родители, где учатся мои дети, где живёт моя семья, испугаюсь и сбегу? Зря. Не дождутся! Борьба будет продолжена", — добавил Медведчук.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии политика назвали санкции против него спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.

Ранее три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций Зеленского. При этом их программы по-прежнему доступны для просмотра в "Ютубе". Сам президент Украины объяснил своё решение "борьбой с пропагандой". А 16 февраля в стране начался сбор подписей за импичмент главе государства.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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