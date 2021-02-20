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Американский бульдог умер на рейсе из Китая в Россию

Животное без признаков жизни обнаружили во время проведения пограничного ветконтроля в Шереметьево.

20 февраля 2021, 09:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Американского бульдога, прилетевшего в Москву из Китая, нашли мёртвым при проведении пограничного ветеринарного контроля в Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

"При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что одна из собак (породы американский бульдог) не подаёт признаков жизни, роговицы глаз мутные, на свет зрачок не реагирует. Констатирована смерть", — сказано в сообщении ведомства.

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Как отметили в Россельхознадзоре, бульдог прибыл в Россию из Китая вместе с другой собакой породы чау-чау. На неё были оформлены ветеринарно-сопроводительные документы для помещения на карантин по месту регистрации. За животным проследят сотрудники государственной ветеринарной службы Московской области.

Специалисты отобрали образцы патологического материала, составили акт, а погибшую собаку отправили в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию. Там проведут вирусологические исследования трупа животного, чтобы исключить опасные заболевания.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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