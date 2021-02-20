Навального могут этапировать в колонию уже сегодня
Суд вынес решение по апелляционной жалобе на замену условного срока реальным.
Фото © Пресс-служба Московского городского суда
Адвокат российского блогера Алексея Навального не исключил, что его подзащитного могут этапировать в колонию сразу после сегодняшнего решения суда по жалобе на замену условного срока реальным. Юрист намерен подать кассационную жалобу на решение Мосгорсуда.
"Теоретически его могли отправить ещё после решения первой инстанции. Навального могут отправить в колонию и сегодня, а могут — после решения по делу о клевете. Мы не знаем точно, когда это произойдёт", — цитирует ТАСС слова адвоката Вадима Кобзева.
Юристы указали, что суд отклонил их ходатайство освободить Навального по требованию Европейского суда по правам человека.
Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.
А 6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, на котором Навальный отказался признавать свою вину. Второе заседание прошло через десять дней. В ходе него прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей за клевету.
Выбор редакции
Германия в пятый раз отказалась отвечать на запрос Генпрокуратуры РФ по Навальному
Суд признал законным решение о замене Навальному условного срока на реальный
Сжигают в печах: на Урале рассказали о кошачьем "геноциде" в колонии
"Зачитываемся и ждём реакцию": Захарова рассказала об утечке документов МИД Британии об управлении прессой
"Чтоб ты сдохла, тварь!": звезда сериала "Измены" пожаловалась на травлю в Сети за селфи с Прилучным
Комментариев: 0