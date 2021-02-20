Навального могут этапировать в колонию уже сегодня

Адвокат российского блогера Алексея Навального не исключил, что его подзащитного могут этапировать в колонию сразу после сегодняшнего решения суда по жалобе на замену условного срока реальным. Юрист намерен подать кассационную жалобу на решение Мосгорсуда.

"Теоретически его могли отправить ещё после решения первой инстанции. Навального могут отправить в колонию и сегодня, а могут — после решения по делу о клевете. Мы не знаем точно, когда это произойдёт", — цитирует ТАСС слова адвоката Вадима Кобзева.

Юристы указали, что суд отклонил их ходатайство освободить Навального по требованию Европейского суда по правам человека.

А 6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, на котором Навальный отказался признавать свою вину. Второе заседание прошло через десять дней. В ходе него прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей за клевету.

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