Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Навального могут этапировать в колонию уже сегодня

Суд вынес решение по апелляционной жалобе на замену условного срока реальным.

20 февраля 2021, 09:22
<p>Фото © Пресс-служба Московского городского суда</p>

Фото © Пресс-служба Московского городского суда

Адвокат российского блогера Алексея Навального не исключил, что его подзащитного могут этапировать в колонию сразу после сегодняшнего решения суда по жалобе на замену условного срока реальным. Юрист намерен подать кассационную жалобу на решение Мосгорсуда.

"Теоретически его могли отправить ещё после решения первой инстанции. Навального могут отправить в колонию и сегодня, а могут — после решения по делу о клевете. Мы не знаем точно, когда это произойдёт", — цитирует ТАСС слова адвоката Вадима Кобзева.

Суд признал законным решение о замене Навальному условного срока на реальный

Суд признал законным решение о замене Навальному условного срока на реальный

Юристы указали, что суд отклонил их ходатайство освободить Навального по требованию Европейского суда по правам человека.

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.

А 6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, на котором Навальный отказался признавать свою вину. Второе заседание прошло через десять дней. В ходе него прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей за клевету.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Германия в пятый раз отказалась отвечать на запрос Генпрокуратуры РФ по Навальному

сегодня в 09:59

Суд признал законным решение о замене Навальному условного срока на реальный

сегодня в 09:01

Сжигают в печах: на Урале рассказали о кошачьем "геноциде" в колонии

сегодня в 10:09

"Зачитываемся и ждём реакцию": Захарова рассказала об утечке документов МИД Британии об управлении прессой

сегодня в 10:48

"Чтоб ты сдохла, тварь!": звезда сериала "Измены" пожаловалась на травлю в Сети за селфи с Прилучным

сегодня в 10:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1