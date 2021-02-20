В Тамбове возбудили уголовное дело из-за фото Гитлера в "Бессмертном полку"

Возбуждено очередное дело по факту публикации фото нацистов для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". Его фигурантом стал 29-летний житель города Тамбова.

Дело заведено по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершённое публично).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, 4 мая 2020 года мужчина разместил в соцсети "ВКонтакте" фото Гитлера на сайте "Банк памяти", чтобы оно транслировалось в ходе акции "Бессмертный полк". По версии следствия, целью злоумышленника было одобрение преступлений, определённых Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

Дома у жителя Тамбова уже провели обыск, также у него изъяли компьютерную технику, средства связи и другие предметы, имеющие значение для дела. Сейчас следователи собирают данные, чтобы установить все обстоятельства преступления.

Напомним, это не единственный случай размещения россиянами фото лидеров нацистской Германии на сайте "Бессмертного полка". Ранее в Якутии было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который опубликовал на сайте памяти снимок Гитлера.

Авторы