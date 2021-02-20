Гана пятой в Африке зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"
Препарат одобрен к использованию в более чем 30 странах мира.
Фото © AP / ТАСС
Министерство здравоохранения Республики Гана зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
"Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (Emergency use authorization, EUA). Гана стала 31-й страной мира и пятым государством африканского континента, одобрившим вакцину "Спутник V", — говорится в сообщении на сайте РФПИ.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев.
Выбор редакции
Начаты испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca
Один работник рыбзавода в Гане заразил более 500 коллег
Швеция призвала Финляндию отступить в "войне" с Россией
Суд признал законным решение о замене Навальному условного срока на реальный
Срочно поделитесь с друзьями: 20 смешных фото, сделанных в нужном месте и в самое нужное время
Комментариев: 0