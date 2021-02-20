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Гана пятой в Африке зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Препарат одобрен к использованию в более чем 30 странах мира.

20 февраля 2021, 09:09
<p>Фото © AP / ТАСС</p>

Фото © AP / ТАСС

Министерство здравоохранения Республики Гана зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (Emergency use authorization, EUA). Гана стала 31-й страной мира и пятым государством африканского континента, одобрившим вакцину "Спутник V", — говорится в сообщении на сайте РФПИ.

Россия зарегистрировала третью вакцину от коронавируса

Россия зарегистрировала третью вакцину от коронавируса

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев.

Начаты испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

Начаты испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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