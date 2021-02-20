Суд признал законным решение о замене Навальному условного срока на реальный
При этом срок наказания сократили на полтора месяца.
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Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше", которое ранее вынес Симоновский районный суд. При этом судья учёл нахождение блогера под домашним арестом в течение полутора месяцев. Таким образом, Навальный проведёт в колонии около двух с половиной лет.
Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.
На сегодня запланирован ещё один суд с участием блогера — в 14:00 продолжатся слушания по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
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