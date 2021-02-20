Суд признал законным решение о замене Навальному условного срока на реальный

Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше", которое ранее вынес Симоновский районный суд. При этом судья учёл нахождение блогера под домашним арестом в течение полутора месяцев. Таким образом, Навальный проведёт в колонии около двух с половиной лет.