Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Суд признал законным решение о замене Навальному условного срока на реальный

При этом срок наказания сократили на полтора месяца.

20 февраля 2021, 09:01
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше", которое ранее вынес Симоновский районный суд. При этом судья учёл нахождение блогера под домашним арестом в течение полутора месяцев. Таким образом, Навальный проведёт в колонии около двух с половиной лет.

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.

Внезапный поворот: почему ЕСПЧ вписался за Навального

Внезапный поворот: почему ЕСПЧ вписался за Навального

На сегодня запланирован ещё один суд с участием блогера — в 14:00 продолжатся слушания по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1