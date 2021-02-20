Макконахи раскрыл, как Ди Каприо "подвинул" его с главной роли в легендарном "Титанике"
Актёр был уверен, что сыграет в фильме, так как после кинопроб его похвалили.
Мэттью Макконахи. Фото © Wikipedia
Американский актёр Мэттью Макконахи рассказал историю о том, как упустил главную роль в знаменитой картине Джеймса Кэмерона "Титаник". Интервью с артистом появилось на YouTube-канале Team Coco.
"Я читал сценарий вместе с Кейт Уинслет, и это не было похоже на кастинг. Нас снимали, и всё выглядело так, будто это кинопробы", — сказал Макконахи.
Затем, по словам актёра, к нему подошёл кто-то из съёмочной группы, похвалил его и даже обнял. В связи с этим артист решил, что ему удалось получить роль Джека. Однако через какое-то время Мэттью узнал, что роль главного героя в "Титанике" сыграет всё же не он, а Леонардо Ди Каприо. Макконахи также опроверг слухи о том, что он якобы сам отказался от участия в проекте.
"Тогда я подумал: где мой агент? У него будут проблемы, ведь мне так и не поступило никаких предложений", — вспомнил актёр.
В то же время режиссёр "Титаника" Джеймс Кэмерон ещё несколько лет назад рассказал, как решил взять на главную роль Ди Каприо.
"Сначала Мэттью читал эту роль. А потом мы встретились с Лео. Он пришёл на интервью, и я заметил, что все наши сотрудницы оживились и присоединились к нам. Наша бухгалтер, наша охранница были там. Обычно такие встречи проходят один на один в офисе. Тогда я и подумал: а не взять ли мне этого парня?" — поведал продюсер.
При этом сам Леонардо, который в то время был молодым и амбициозным актёром, сомневался, стоит ли ему играть в 200-миллионном голливудском блокбастере, поскольку тогда ему больше было по душе "серьёзное" независимое кино. В итоге на участие в проекте его уговорила Кейт Уинслет, которая пробралась к нему в номер, когда они были на Каннском кинофестивале.
А ранее Мэттью Макконахи признался, что несколько раз становился жертвой изнасилования, начиная с 15 лет.
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