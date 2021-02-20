"Ничего нового": Косачёв оценил обвинения Байдена в адрес России
Парламентарий отметил, что на конференции в Мюнхене традиционно обсуждаются внешние угрозы.
Константин Косачёв. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
На Мюнхенской конференции по безопасности традиционно происходит сплочение трансатлантических рядов, для чего и нужна "российская угроза". Поэтому в словах президента США Джо Байдена о планах России подорвать сотрудничество Америки и стран Европы нет ничего нового, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв в беседе с РИА "Новости".
"Мюнхенская конференция — это формат, изначально создававшийся (и до сих пор остающийся таковым) для внушения американцами их союзникам по НАТО ощущения безальтернативности альянса. <...> Было бы странно, если бы Байден на такой площадке обошёл тему России. Он её и не обошёл. Ничего нового, на мой взгляд, не прозвучало, а жаль", — отметил парламентарий.
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По словам Косачёва, в Мюнхене обсуждаются внешние угрозы, чтобы "возникало ощущение опасности и повышалась сплочённость трансатлантических рядов".
Ранее Лайф рассказывал, что Байден обвинил Россию в атаках на Запад и стремлении ослабить НАТО.
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