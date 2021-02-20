"Ничего нового": Косачёв оценил обвинения Байдена в адрес России

На Мюнхенской конференции по безопасности традиционно происходит сплочение трансатлантических рядов, для чего и нужна "российская угроза". Поэтому в словах президента США Джо Байдена о планах России подорвать сотрудничество Америки и стран Европы нет ничего нового, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв в беседе с РИА "Новости" .

"Мюнхенская конференция — это формат, изначально создававшийся (и до сих пор остающийся таковым) для внушения американцами их союзникам по НАТО ощущения безальтернативности альянса. <...> Было бы странно, если бы Байден на такой площадке обошёл тему России. Он её и не обошёл. Ничего нового, на мой взгляд, не прозвучало, а жаль", — отметил парламентарий.