Глава "Роскосмоса" рассказал Путину о точности спутников ГЛОНАСС
На данный момент на орбите находятся 28 таких аппаратов.
Дмитрий Рогозин. Фото © Facebook / "Роскосмос"
Точность российской системы спутниковой навигации ГЛОНАСС на сегодняшний день составляет 2,6 метра, что обеспечивает 100-процентный охват всего земного шара. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Точность — 2,6 метра, 100-процентный охват всей территории Земли. Лучше всего, конечно, в Северном полушарии, так сама группировка конфигурирована", — сообщил Рогозин.
Также глава "Роскосмоса" отметил, что на сегодняшний день на орбите находится 28 спутников, из которых 23 несут "боевое дежурство". Остальные либо ещё проходят испытания, либо содержатся в запасе. К 2025 году, по словам Рогозина, Россия выйдет на 100-процентное импортозамещение для ГЛОНАСС.
Ранее в Китае официально запустили прямого конкурента ГЛОНАСС, который получил название BeiDou-3. К созданию этой системы спутниковой навигации КНР приступила 20 лет назад.
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