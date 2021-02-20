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Минфин предложил давать льготную ипотеку на частные дома

В 2020 году россияне получили ипотечных кредитов по программе на сумму 214,9 млрд рублей.

20 февраля 2021, 08:24
<p>Фото © ТАСС / Семён Лиходеев </p>

Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Министерство финансов РФ выступило с предложением распространить льготную программу "Семейная ипотека" на строительство частных домов.

"Изменения предлагается внести в программу "Семейная ипотека под 6% годовых". Речь идёт об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке", — говорится в сообщении на сайте Минфина.

Льготную ипотеку в России могут продлить после 2024 года

Льготную ипотеку в России могут продлить после 2024 года

В ведомстве отметили, что за время действия данной программы выдано 129,4 тысячи кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. Из них в 2020 году выдано 78,8 тысячи кредитов на 214,9 млрд рублей. Субсидий из федерального бюджета всего предоставлено на сумму 6,3 млрд рублей, из них в 2020 году — 4,9 млрд рублей.

Напомним, программа льготной ипотеки действует в России до 1 июля. Согласно её условиям, по ставке до 6,5% в большинстве регионов граждане могут купить новое жильё стоимостью до шести миллионов рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 12 миллионов. При этом правительство снизило первоначальный взнос с 20 до 15%, а с предложением распространить программу льготных ипотечных кредитов на вторичное жильё выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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