Минфин предложил давать льготную ипотеку на частные дома

Министерство финансов РФ выступило с предложением распространить льготную программу "Семейная ипотека" на строительство частных домов.

"Изменения предлагается внести в программу "Семейная ипотека под 6% годовых". Речь идёт об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке", — говорится в сообщении на сайте Минфина.

В ведомстве отметили, что за время действия данной программы выдано 129,4 тысячи кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. Из них в 2020 году выдано 78,8 тысячи кредитов на 214,9 млрд рублей. Субсидий из федерального бюджета всего предоставлено на сумму 6,3 млрд рублей, из них в 2020 году — 4,9 млрд рублей.

Напомним, программа льготной ипотеки действует в России до 1 июля. Согласно её условиям, по ставке до 6,5% в большинстве регионов граждане могут купить новое жильё стоимостью до шести миллионов рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 12 миллионов. При этом правительство снизило первоначальный взнос с 20 до 15%, а с предложением распространить программу льготных ипотечных кредитов на вторичное жильё выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Авторы