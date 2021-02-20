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Российской актрисе повесили гранату на дверь квартиры

Боеприпас оказался учебным и, когда сдетонировал, облил полицейских краской.

20 февраля 2021, 08:09

Виктория Вяткина. Фото © Соцсети

Злоумышленники в Санкт-Петербурге прикрепили гранату на дверь квартиры актрисы Театра музыкальной комедии Виктории Вяткиной.

По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", инцидент случился в доме на Кирочной улице. Артистка вызвала полицию, и вскоре выяснилось, что граната, которую неизвестные примотали обычным скотчем, не боевая, а страйкбольная. При попытке снять боеприпас он сдетонировал и облил присутствовавших краской.

Россиянин решил похвастаться гранатой другу в День влюблённых и лишился пальцев

Россиянин решил похвастаться гранатой другу в День влюблённых и лишился пальцев

Вскоре полицейские нашли и задержали самих злоумышленников. Одному из них 24 года, второму — 21 год. Молодых людей оставили под подпиской о невыезде.

Ранее в Петербурге мужчина решил пошутить над родственником и вложил ему в руку предмет, похожий на гранату без чеки. На место инцидента пришлось вызывать экстренные службы. Они забрали гранату и перемотали спусковой механизм изолентой. В итоге боеприпас оказался муляжом.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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