Российской актрисе повесили гранату на дверь квартиры
Боеприпас оказался учебным и, когда сдетонировал, облил полицейских краской.
Виктория Вяткина. Фото © Соцсети
Злоумышленники в Санкт-Петербурге прикрепили гранату на дверь квартиры актрисы Театра музыкальной комедии Виктории Вяткиной.
По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", инцидент случился в доме на Кирочной улице. Артистка вызвала полицию, и вскоре выяснилось, что граната, которую неизвестные примотали обычным скотчем, не боевая, а страйкбольная. При попытке снять боеприпас он сдетонировал и облил присутствовавших краской.
Вскоре полицейские нашли и задержали самих злоумышленников. Одному из них 24 года, второму — 21 год. Молодых людей оставили под подпиской о невыезде.
Ранее в Петербурге мужчина решил пошутить над родственником и вложил ему в руку предмет, похожий на гранату без чеки. На место инцидента пришлось вызывать экстренные службы. Они забрали гранату и перемотали спусковой механизм изолентой. В итоге боеприпас оказался муляжом.
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