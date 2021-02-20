Защита просит освободить Навального на основании решения ЕСПЧ

Сторона защиты российского блогера Алексея Навального на заседании суда по жалобе на замену условного срока реальным заявила ходатайство о его немедленном освобождении в связи с решением Европейского суда по правам человека.

"Ходатайствую об освобождении Навального в рамках решения ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры. Страсбургский суд принял решение о его немедленном освобождении как обеспечительной меры в связи с риском для жизни моего подзащитного", — сказала адвокат блогера Ольга Михайлова.

Суд заявил, что оценит ходатайство при итоговом решении по делу.

Отметим, что суд имел основания принять решение об отмене условного осуждения как по совокупности нарушений, так и по отдельно взятым нарушениям. В 100% случаев суды принимают аналогичные решения по замене сроков за такие же или даже меньшие нарушения испытательных сроков.

Также сегодня состоится заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Ранее в ходе первого заседания Навальный отказался признавать свою вину. Позже прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей за клевету.

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