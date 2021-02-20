Защита просит освободить Навального на основании решения ЕСПЧ
Суд оценит ходатайство при итоговом решении по делу.
Фото © LIFE
Сторона защиты российского блогера Алексея Навального на заседании суда по жалобе на замену условного срока реальным заявила ходатайство о его немедленном освобождении в связи с решением Европейского суда по правам человека.
"Ходатайствую об освобождении Навального в рамках решения ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры. Страсбургский суд принял решение о его немедленном освобождении как обеспечительной меры в связи с риском для жизни моего подзащитного", — сказала адвокат блогера Ольга Михайлова.
Суд заявил, что оценит ходатайство при итоговом решении по делу.
Отметим, что суд имел основания принять решение об отмене условного осуждения как по совокупности нарушений, так и по отдельно взятым нарушениям. В 100% случаев суды принимают аналогичные решения по замене сроков за такие же или даже меньшие нарушения испытательных сроков.
Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.
Также сегодня состоится заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Ранее в ходе первого заседания Навальный отказался признавать свою вину. Позже прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей за клевету.
Выбор редакции
Суд признал законным решение о замене Навальному условного срока на реальный
Прокурор попросила суд признать законным решение о замене срока Навальному
Гана пятой в Африке зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"
Швеция призвала Финляндию отступить в "войне" с Россией
Срочно поделитесь с друзьями: 20 смешных фото, сделанных в нужном месте и в самое нужное время
Комментариев: 0