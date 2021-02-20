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Защита просит освободить Навального на основании решения ЕСПЧ

Суд оценит ходатайство при итоговом решении по делу.

20 февраля 2021, 07:50
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<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Сторона защиты российского блогера Алексея Навального на заседании суда по жалобе на замену условного срока реальным заявила ходатайство о его немедленном освобождении в связи с решением Европейского суда по правам человека.

"Ходатайствую об освобождении Навального в рамках решения ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры. Страсбургский суд принял решение о его немедленном освобождении как обеспечительной меры в связи с риском для жизни моего подзащитного", — сказала адвокат блогера Ольга Михайлова.

Суд заявил, что оценит ходатайство при итоговом решении по делу.

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Отметим, что суд имел основания принять решение об отмене условного осуждения как по совокупности нарушений, так и по отдельно взятым нарушениям. В 100% случаев суды принимают аналогичные решения по замене сроков за такие же или даже меньшие нарушения испытательных сроков.

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.

Также сегодня состоится заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Ранее в ходе первого заседания Навальный отказался признавать свою вину. Позже прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей за клевету.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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