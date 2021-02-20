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Представитель Евросоюза и дипломаты из 9 стран прибыли на заседания суда с участием Навального

Сегодня рассмотрят жалобу на замену условного срока реальным и дело о клевете на ветерана ВОВ.

20 февраля 2021, 07:45

Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда / ТАСС

Дипломаты из девяти стран прибыли в Бабушкинский суд Москвы, где сегодня будут рассмотрены дела российского блогера Алексея Навального.

Как рассказали РИА "Новости" в пресс-службе суда, среди присутствующих — представитель Евросоюза и дипломаты девяти стран: Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Нидерландов.

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Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.

А 6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, на котором Навальный отказался признавать свою вину. Второе заседание прошло через десять дней. В ходе него прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей за клевету.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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