Представитель Евросоюза и дипломаты из 9 стран прибыли на заседания суда с участием Навального

Дипломаты из девяти стран прибыли в Бабушкинский суд Москвы, где сегодня будут рассмотрены дела российского блогера Алексея Навального.

А 6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, на котором Навальный отказался признавать свою вину. Второе заседание прошло через десять дней. В ходе него прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей за клевету.