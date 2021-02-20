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В Минобрнауки показали, как выглядит третья российская вакцина от ковида

Также россиянам рассказали, кому она рекомендована.

20 февраля 2021, 07:41
<p>Фото © <a href="https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=29593" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобрнауки России</a></p>

Фото © Минобрнауки России

Министерство науки и высшего образования РФ показало, как выглядит упаковка третьей зарегистрированной в стране вакцины против коронавирусной инфекции. Препарат "Ковивак" выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Особенностью вакцины является то, что в ней используется цельный вирус. Он инактивирован и не способен нанести вред человеческому организму.

Вакцина, разработанная в центре имени Чумакова, рекомендована к применению людям в возрасте от 18 до 60 лет, уточнили в ведомстве. Вероятно, что показания к применению будут расширены после прохождения второй фазы клинических исследований. В третьей фазе, которая запланирована на март 2021 года, примут участие 3000 человек.

Чем привиться: сравниваем три российские вакцины от коронавируса

Чем привиться: сравниваем три российские вакцины от коронавируса

О регистрации вакцины "Ковивак" сегодня сообщил российский премьер Михаил Мишустин. Первые 120 тысяч доз препарата будут запущены в гражданский оборот в середине марта.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, который можно закапывать в нос.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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