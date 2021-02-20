В Минобрнауки показали, как выглядит третья российская вакцина от ковида

Министерство науки и высшего образования РФ показало, как выглядит упаковка третьей зарегистрированной в стране вакцины против коронавирусной инфекции. Препарат "Ковивак" выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Особенностью вакцины является то, что в ней используется цельный вирус. Он инактивирован и не способен нанести вред человеческому организму.

Вакцина, разработанная в центре имени Чумакова, рекомендована к применению людям в возрасте от 18 до 60 лет, уточнили в ведомстве. Вероятно, что показания к применению будут расширены после прохождения второй фазы клинических исследований. В третьей фазе, которая запланирована на март 2021 года, примут участие 3000 человек.

О регистрации вакцины "Ковивак" сегодня сообщил российский премьер Михаил Мишустин. Первые 120 тысяч доз препарата будут запущены в гражданский оборот в середине марта.

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