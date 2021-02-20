В Минобрнауки показали, как выглядит третья российская вакцина от ковида
Также россиянам рассказали, кому она рекомендована.
Фото © Минобрнауки России
Министерство науки и высшего образования РФ показало, как выглядит упаковка третьей зарегистрированной в стране вакцины против коронавирусной инфекции. Препарат "Ковивак" выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Особенностью вакцины является то, что в ней используется цельный вирус. Он инактивирован и не способен нанести вред человеческому организму.
Вакцина, разработанная в центре имени Чумакова, рекомендована к применению людям в возрасте от 18 до 60 лет, уточнили в ведомстве. Вероятно, что показания к применению будут расширены после прохождения второй фазы клинических исследований. В третьей фазе, которая запланирована на март 2021 года, примут участие 3000 человек.
О регистрации вакцины "Ковивак" сегодня сообщил российский премьер Михаил Мишустин. Первые 120 тысяч доз препарата будут запущены в гражданский оборот в середине марта.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, который можно закапывать в нос.
Выбор редакции
Россия зарегистрировала третью вакцину от коронавируса
Проценко заявил, что по кашлю можно определить, болеет ли человек коронавирусом
Нельзя читать и работать в кровати: сомнолог дал советы по борьбе с бессонницей
Защита просит освободить Навального на основании решения ЕСПЧ
Представитель Евросоюза и дипломаты из 9 стран прибыли на заседания суда с участием Навального
Комментариев: 0