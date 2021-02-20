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Рогозин рассказал Путину об успехах и планах "Роскосмоса"

Глава госкорпорации сообщил, что впервые за 45 лет возобновляются исследования Луны.

20 февраля 2021, 07:37

Рогозин рассказал Путину об успехах и планах "Роскосмоса". Видео © LIFE

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным о деятельности госкорпорации, поделившись успехами и планами.

"Год мы закончили неплохо, второй год подряд безаварийный, такого не было с 93-го года. И это хороший знак, я надеюсь, мы выдержим эту линию и дальше", — заявил Рогозин.

Он отметил, что таких успехов удалось добиться благодаря повышению дисциплины и надёжности самой ракетно-космической техники. За 2020 год было совершено 17 пусков ракет космического назначения и семь пусков выполнило Минобороны. В текущем, 2021 году, планируется совершить 29 пусков.

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Рогозин также сообщил, что впервые за 45 лет возобновляется исследование Луны. Так, в октябре с космодрома Восточный улетит первый посадочный аппарат "Луна-25".

Ранее Лайф рассказывал, что российский космонавт вручную пристыковал грузовой корабль "Прогресс МС-16" к Международной космической станции.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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