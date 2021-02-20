Прокурор попросила суд признать законным решение о замене срока Навальному

Прокурор Екатерина Фролова в ходе заседания в Бабушкинском суде столицы попросила суд признать законным решение о замене российскому блогеру Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" реальным.

"Прокурор просит суд оставить в силе обжалуемое постановление ввиду его законности и обоснованности", — сообщила судья доводы Фроловой.

В свою очередь адвокаты блогера, наоборот, просят отменить постановление, так как якобы "суд нарушил общепризнанные принципы и нормы российского и международного права".

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