Прокурор попросила суд признать законным решение о замене срока Навальному
Защита блогера, наоборот, просит отменить постановление.
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Прокурор Екатерина Фролова в ходе заседания в Бабушкинском суде столицы попросила суд признать законным решение о замене российскому блогеру Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" реальным.
"Прокурор просит суд оставить в силе обжалуемое постановление ввиду его законности и обоснованности", — сообщила судья доводы Фроловой.
В свою очередь адвокаты блогера, наоборот, просят отменить постановление, так как якобы "суд нарушил общепризнанные принципы и нормы российского и международного права".
Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.
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