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Прокурор попросила суд признать законным решение о замене срока Навальному

Защита блогера, наоборот, просит отменить постановление.

20 февраля 2021, 07:54
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<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Прокурор Екатерина Фролова в ходе заседания в Бабушкинском суде столицы попросила суд признать законным решение о замене российскому блогеру Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" реальным.

"Прокурор просит суд оставить в силе обжалуемое постановление ввиду его законности и обоснованности", — сообщила судья доводы Фроловой.

В свою очередь адвокаты блогера, наоборот, просят отменить постановление, так как якобы "суд нарушил общепризнанные принципы и нормы российского и международного права".

Представитель Евросоюза и дипломаты из 9 стран прибыли на заседания суда с участием Навального

Представитель Евросоюза и дипломаты из 9 стран прибыли на заседания суда с участием Навального

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России.

Защита просит освободить Навального на основании решения ЕСПЧ

Защита просит освободить Навального на основании решения ЕСПЧ

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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