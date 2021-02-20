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Категорий: 18

Россияне назвали имена "настоящих мужчин"

В рейтинг попали известные личности.

20 февраля 2021, 08:13

Фото © Pixabay

Настоящими мужчинами, по мнению россиян, являются президент России Владимир Путин и народный артист СССР Василий Лановой. За них проголосовало по 9% респондентов, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. Об этом сообщает РИА "Новости".

В тройку лидеров также вошёл актёр Константин Хабенский, свои голоса ему отдало 6% опрошенных. А ещё 45% участников исследования затруднились ответить на вопрос.

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Опрос был проведён 14 февраля в телефонных интервью. В нём приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее Лайф рассказывал, что большинство российских мужчин довольны своей жизнью, но видят пути для её улучшения.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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