Россияне назвали имена "настоящих мужчин"
В рейтинг попали известные личности.
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Настоящими мужчинами, по мнению россиян, являются президент России Владимир Путин и народный артист СССР Василий Лановой. За них проголосовало по 9% респондентов, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. Об этом сообщает РИА "Новости".
В тройку лидеров также вошёл актёр Константин Хабенский, свои голоса ему отдало 6% опрошенных. А ещё 45% участников исследования затруднились ответить на вопрос.
Опрос был проведён 14 февраля в телефонных интервью. В нём приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее Лайф рассказывал, что большинство российских мужчин довольны своей жизнью, но видят пути для её улучшения.
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