За сутки в России выявили менее 13 тысяч случаев коронавируса

За сутки в России выявили 12 953 новых случая коронавируса, умерло 480 пациентов, выздоровело 17 484. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В пятёрке по заболеваемости — Москва (+1623 случая за сутки), Петербург (+1092), Подмосковье (+690), Нижегородская (+413) и Воронежская (+337) области. В остальных регионах ситуация выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Больше всего выздоровевших — в Петербурге (+2696 за сутки), Москве (+2041), Подмосковье (+603), Пензенской (+466) и Нижегородской (+442) областях. Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 4 151 984 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период умерло 82 876 человек, выздоровело 3 697 433.

Сегодня в России произошло важное событие, связанное с борьбой против коронавируса, — зарегистрирована третья вакцина от ковида, её разработал центр им. Чумакова. Первые 120 тысяч доз препарата "Ковивак" будут запущены в гражданский оборот в середине марта.

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