"Я счастлива!": вокалистка Little Big намекнула на помолвку с популярным блогером
По крайней мере, так решили фанаты, которые увидели её новое фото.
Фото © Instagram / sonyatayurskaya
Солистка Little Big Софья Таюрская принимает от поклонников поздравления с помолвкой и предстоящей свадьбой. Поводом стала фотография, которую певица опубликовала на своей странице в "Инстаграме". В кадре девушка похвасталась кольцом с бриллиантом на безымянном пальце.
Скриншот из сториз © Instagram / sonyatayurskaya
"Спасибо за всё, я счастлива", — подписала артистка снимок.
За подаренное колечко Таюрская поблагодарила известного блогера Эльдара Джарахова. Связывают ли их романтические отношения, пока не ясно, однако большинство подписчиков решили, что наконец-то можно поздравить Софью с обретённым счастьем в личной жизни.
В то же время некоторые всё же не поверили в серьёзность происходящего. Не исключено, что Эльдар и Софья просто посмеялись над слухами об их предстоящей свадьбе. Впрочем, остаётся лишь ждать, когда артисты сами расскажут публике о том, какие отношения их связывают.
Ранее Таюрскую подозревали в романе с лидером группы Little Big Ильёй Прусикиным. Не так давно Илья объявил о разводе с блогершей Ириной Смелой. Пара честно призналась, что их любовь подорвал загруженный график обеих звёзд. Однако поклонники группы были уверены, что во всём виновата Софья.
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