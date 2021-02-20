Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Я счастлива!": вокалистка Little Big намекнула на помолвку с популярным блогером

По крайней мере, так решили фанаты, которые увидели её новое фото.

20 февраля 2021, 08:30
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/B_XE9qcq0B2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> sonyatayurskaya</a></p>

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Солистка Little Big Софья Таюрская принимает от поклонников поздравления с помолвкой и предстоящей свадьбой. Поводом стала фотография, которую певица опубликовала на своей странице в "Инстаграме". В кадре девушка похвасталась кольцом с бриллиантом на безымянном пальце.

Скриншот из сториз © Instagram / sonyatayurskaya

Скриншот из сториз © Instagram / sonyatayurskaya

"Спасибо за всё, я счастлива", — подписала артистка снимок.

Два сердца и букет: расставшаяся с женихом Волочкова намекнула на новый роман

Два сердца и букет: расставшаяся с женихом Волочкова намекнула на новый роман

За подаренное колечко Таюрская поблагодарила известного блогера Эльдара Джарахова. Связывают ли их романтические отношения, пока не ясно, однако большинство подписчиков решили, что наконец-то можно поздравить Софью с обретённым счастьем в личной жизни.

"Это было мощно": звезда "Универа" поделилась видео, снятым после родов

"Это было мощно": звезда "Универа" поделилась видео, снятым после родов

В то же время некоторые всё же не поверили в серьёзность происходящего. Не исключено, что Эльдар и Софья просто посмеялись над слухами об их предстоящей свадьбе. Впрочем, остаётся лишь ждать, когда артисты сами расскажут публике о том, какие отношения их связывают.

Ранее Таюрскую подозревали в романе с лидером группы Little Big Ильёй Прусикиным. Не так давно Илья объявил о разводе с блогершей Ириной Смелой. Пара честно призналась, что их любовь подорвал загруженный график обеих звёзд. Однако поклонники группы были уверены, что во всём виновата Софья.

Вокалистка Little Big показала в нижнем белье, как изменилось её тело, когда она забыла про диеты

Вокалистка Little Big показала в нижнем белье, как изменилось её тело, когда она забыла про диеты

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Вокалистка Little Big выложила жаркие фото с отдыха, куда вскоре после развода прилетел Илья Прусикин

9 февраля, 14:43

Муж Нюши показал пикантное видео из спальни, где певица предстала полностью обнажённой

вчера в 12:56

Макконахи раскрыл, как Ди Каприо "подвинул" его с главной роли в легендарном "Титанике"

сегодня в 08:47

Гана пятой в Африке зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

сегодня в 09:09

Швеция призвала Финляндию отступить в "войне" с Россией

сегодня в 09:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1