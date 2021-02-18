"Это было мощно": звезда "Универа" поделилась видео, снятым после родов

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич порадовала своих фанатов видео из роддома. Эти кадры были сняты, когда она родила вторую дочь. Внимание на публикацию обратил портал "Дни.ру".

Анна поведала, что первые роды дались ей в разы сложнее, так как из-за недостатка информации о том, что её ожидает, ей было очень страшно, она пребывала в постоянном напряжении. Во второй же раз актриса рожать поехала подготовленная и умудрённая опытом, поэтому ей было проще перенести этот процесс. В перерывах между схватками Хилькевич даже умудрялась болтать с мужем и читать. Говоря о родах, актриса заявила, что "это было мощно, сочно, классно".

Также Хилькевич дала строгий наказ будущим мамам: ни в коем случае не смотреть видео про роды. Как призналась актриса, ей это нисколько не помогло и, даже наоборот, только навредило.

А недавно Хилькевич пришлось опровергать информацию о своей якобы смерти.

Анна Хилькевич родилась 15 октября 1986 года в Ленинграде в семье военного. В 1996 году семья переехала в Москву. Мечта об актёрской карьере появилась у Ани уже в детстве, с ранних лет она занималась в детской вокально-танцевальной студии, училась играть на фортепиано, а после девятого класса перешла в специализированную школу при театральном училище им. Щепкина, что и заложило базу для её будущей актёрской карьеры. Многим зрителям Хилькевич наиболее известна по ролям в сериалах "Барвиха" и "Универ". Больше об Анне можно узнать на сайте uznayvse.ru.





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