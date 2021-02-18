Уволенная со скандалом из "Мандалорца" актриса возглавила рейтинг мировых кинозвёзд
За последнее время её профиль посетили наибольшее количество раз.
Фото © Alberto E. Rodriguez / Getty Images
На сайте IMDb сильно изменился список самых популярных кинозвёзд мира. Теперь его возглавляет Джина Карано — актриса, уволенная из сериала "Мандалорец" за сравнение США с нацистской Германией.
Именно скандал помог актрисе попасть на первую строчку рейтинга. Портал IMDb публикует таблицу текущей популярности кинозвёзд и других знаменитостей, исходя из еженедельной статистики просмотров их профилей на ресурсе.
Второе место рейтинга занимает звезда "Дивергента" Шейлин Вудли, далее идут недавно скончавшийся актёр Кристофер Пламмер, Эван Питерс и одна из сестёр Олсен — Элизабет.
Напомним, что студия Lucasfilm разорвала контракт с Джиной Карано из-за того, что та сравнила республиканцев с евреями времён нацистской Германии. Актриса играла одну из главных ролей в сериале "Мандалорец" вселенной "Звёздных войн".
WOW-news
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