Испытание дружбой: что стало с участниками самой популярной российской рэп-группы 90-х "Отпетые мошенники"
Мы помним этих ребят по бессмертному хиту "Люби меня, люби", и в этом тоже есть какой-то символизм. Обычные парни из Питера поднялись на волне тяги ко всему западному. Тогда их и правда хотели любить все школьницы страны и, в общем-то, они получили что просили, но ради чего?.. Один сейчас работает таксистом, второй в 42 года красит волосы и носит очки на пол-лица, а третий перенёс кому и оказался в инвалидной коляске.
Фото © ТАСС / Юрий Самолыго
Дуэт
"Помогать нужно таким, как мы, потому что талантливые люди пробьются сами", — в этой фразе, сказанной кем-то из участников группы "Отпетые мошенники", вся суть зарождающегося хип-хопа на рубеже 90-х и 2000-х. Коллектив был создан в 1997 году. Про это не говорят, но можно считать, что изначально было два дуэта: старший и младший. Первый — состоялся из более взрослых Евгения Орлова, Вячеслава Зинурова. Второй — из совсем ещё мальчишек — Сергея Суровенко (в будущем он возьмёт псевдоним Аморалов) и Игоря Богомазова. Орлов и Зинуров взяли на себя продюсерскую часть, а Аморалов и Богомазов — творческую. Позже появился и пятый участник группы, но о нём речь пойдёт отдельно.
В итоге сформировалась, как они сами это называют, социальная рэп-группа. Самым ярким звеном в ней был Аморалов, которого многие всерьёз называли русским Эминемом. Музыку и стихи писали другие. После выхода альбома "Из цветного пластилина" на них обрушилась слава. Начались гастроли, клипы, контракты, постеры с их изображениями на стене почти у каждой российской девчонки. Довольно быстро "Мошенники" записали ещё три альбома и начались туры по всему миру.
Фото © ТАСС / Олег Дьяченко
Аморальный распад
В 2011 году из группы ушёл Игорь Богомазов. С этого момента начался распад. Прежде всего для самого Богомазова, который сохранил за собой право петь песни группы и решил построить сольную карьеру. У него не получилось. Сейчас он не поёт, а из-за пандемии даже был вынужден пойти работать таксистом:
Фото © Instagram / garik_bogomazov
Не буду скрывать, да. Вынужден был немножко поработать в такси, дабы содержать семью. Ничего плохого в этом не вижу. Просто я объяснил, что не мы одни в такой ситуации сложной, а вся страна. У нас ещё плюс ко всему растёт маленький ребёнок, ему сегодня семь месяцев, поэтому, наверное, я не буду рассказывать, какие цены в магазинах
На обочине
Фото © Кино-театр.ру
На место Богомазова 10 лет назад ребята решили взять автора многих своих хитов Андрея Репникова. Он пробыл "мошенником" пять лет. Судьба его сложилась особенно трагично. Он попал в аварию и впал в кому. Потом всё-таки очнулся и оказался в инвалидной коляске. Дальше была реабилитация, но не это испытание для него оказалось самым сложным. Его ждало предательство тех, кого он считал друзьями. Позже на своей странице в соцсетях он опубликовал чужой пост, как бы показывая, что сам он ситуацию комментировать не хочет, но факты таковы:
Они его обратно в группу не пускают, хотя он уже более-менее очухался после аварии. Репников — автор почти всех их хитов, так что группа окончательно сдохла: у них нет денег, нет продюсера и весь коллектив разошёлся по швам...
Розовые очки
Фото © Instagram / amoralov777, © ТАСС / Евгений Стукалин
Оставшиеся "отпетые" в комментариях были сдержанны, отметив лишь, что Репников ещё до конца не реабилитировался. Дела тем не менее у группы продолжали складываться всё хуже и хуже. Аморалов попытался даже запустить собственный бизнес по производству упаковки, но заработать у него не получилось. Сейчас на его страницу в Instagram подписано 25 тысяч пользователей. Там он выкладывает фотографии с использованием фильтров либо в очках, которые скрывают лицо 42-летнего мужчины. Он также продолжает красить волосы и выщипывать брови. Тем не менее в одном из последних интервью он рассказал, что у группы всё хорошо, она выступает стабильно, правда, лишь на городских мероприятиях.
Сейчас в основном мы выступаем на городских мероприятиях, на больших площадках, но иногда и в клубах. По ДК мы не ездим. Это муторно. Ещё выступаем на корпоративах. У нас, в принципе, по концертам так же, как и было 20 лет назад. Ничего не изменилось. Наверное, их даже больше стало...
Вячеслав Зинуров, который отвечал в группе за хореографию и запомнился поклонникам своим "ананасом" на голове, в этом году отмечает 50-летие. Он не женат, продолжает мелькать в различных музыкальных передачах и шоу на радио и поддерживает отношения с другими звёздами родом из 90-х — уже в качестве продюсера.
Ностальгия
Ностальгия по 90-м — вот что сейчас позволяет оставшимся "мошенникам" держаться на плаву. Подростки, которые слушали их тогда, вспоминают лучшие годы своей жизни, и эти ассоциации вызывают позитивные эмоции. Группу стабильно приглашают выступать на проходных мероприятиях, но нового они уже ничего не создают, да и не стоит пытаться. Они своё отпели и теперь просто стараются жить как получается.
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