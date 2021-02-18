Испытание дружбой: что стало с участниками самой популярной российской рэп-группы 90-х "Отпетые мошенники"

Дуэт

"Помогать нужно таким, как мы, потому что талантливые люди пробьются сами", — в этой фразе, сказанной кем-то из участников группы "Отпетые мошенники", вся суть зарождающегося хип-хопа на рубеже 90-х и 2000-х. Коллектив был создан в 1997 году. Про это не говорят, но можно считать, что изначально было два дуэта: старший и младший. Первый — состоялся из более взрослых Евгения Орлова, Вячеслава Зинурова. Второй — из совсем ещё мальчишек — Сергея Суровенко (в будущем он возьмёт псевдоним Аморалов) и Игоря Богомазова. Орлов и Зинуров взяли на себя продюсерскую часть, а Аморалов и Богомазов — творческую. Позже появился и пятый участник группы, но о нём речь пойдёт отдельно.

Кадр из видео YouTube / Style Records

В итоге сформировалась, как они сами это называют, социальная рэп-группа. Самым ярким звеном в ней был Аморалов, которого многие всерьёз называли русским Эминемом. Музыку и стихи писали другие. После выхода альбома "Из цветного пластилина" на них обрушилась слава. Начались гастроли, клипы, контракты, постеры с их изображениями на стене почти у каждой российской девчонки. Довольно быстро "Мошенники" записали ещё три альбома и начались туры по всему миру.

Фото © ТАСС / Олег Дьяченко

Аморальный распад

В 2011 году из группы ушёл Игорь Богомазов. С этого момента начался распад. Прежде всего для самого Богомазова, который сохранил за собой право петь песни группы и решил построить сольную карьеру. У него не получилось. Сейчас он не поёт, а из-за пандемии даже был вынужден пойти работать таксистом:

Фото © Instagram / garik_bogomazov

Не буду скрывать, да. Вынужден был немножко поработать в такси, дабы содержать семью. Ничего плохого в этом не вижу. Просто я объяснил, что не мы одни в такой ситуации сложной, а вся страна. У нас ещё плюс ко всему растёт маленький ребёнок, ему сегодня семь месяцев, поэтому, наверное, я не буду рассказывать, какие цены в магазинах Игорь Богомазов

На обочине

На место Богомазова 10 лет назад ребята решили взять автора многих своих хитов Андрея Репникова. Он пробыл "мошенником" пять лет. Судьба его сложилась особенно трагично. Он попал в аварию и впал в кому. Потом всё-таки очнулся и оказался в инвалидной коляске. Дальше была реабилитация, но не это испытание для него оказалось самым сложным. Его ждало предательство тех, кого он считал друзьями. Позже на своей странице в соцсетях он опубликовал чужой пост, как бы показывая, что сам он ситуацию комментировать не хочет, но факты таковы:

Они его обратно в группу не пускают, хотя он уже более-менее очухался после аварии. Репников — автор почти всех их хитов, так что группа окончательно сдохла: у них нет денег, нет продюсера и весь коллектив разошёлся по швам... Евгений Лава

Розовые очки

Фото © Instagram / amoralov777, © ТАСС / Евгений Стукалин

Оставшиеся "отпетые" в комментариях были сдержанны, отметив лишь, что Репников ещё до конца не реабилитировался. Дела тем не менее у группы продолжали складываться всё хуже и хуже. Аморалов попытался даже запустить собственный бизнес по производству упаковки, но заработать у него не получилось. Сейчас на его страницу в Instagram подписано 25 тысяч пользователей. Там он выкладывает фотографии с использованием фильтров либо в очках, которые скрывают лицо 42-летнего мужчины. Он также продолжает красить волосы и выщипывать брови. Тем не менее в одном из последних интервью он рассказал, что у группы всё хорошо, она выступает стабильно, правда, лишь на городских мероприятиях.

Сейчас в основном мы выступаем на городских мероприятиях, на больших площадках, но иногда и в клубах. По ДК мы не ездим. Это муторно. Ещё выступаем на корпоративах. У нас, в принципе, по концертам так же, как и было 20 лет назад. Ничего не изменилось. Наверное, их даже больше стало... Сергей Аморалов

Вячеслав Зинуров, который отвечал в группе за хореографию и запомнился поклонникам своим "ананасом" на голове, в этом году отмечает 50-летие. Он не женат, продолжает мелькать в различных музыкальных передачах и шоу на радио и поддерживает отношения с другими звёздами родом из 90-х — уже в качестве продюсера.

Ностальгия

Кадр из видео YouTube / Style Records

Ностальгия по 90-м — вот что сейчас позволяет оставшимся "мошенникам" держаться на плаву. Подростки, которые слушали их тогда, вспоминают лучшие годы своей жизни, и эти ассоциации вызывают позитивные эмоции. Группу стабильно приглашают выступать на проходных мероприятиях, но нового они уже ничего не создают, да и не стоит пытаться. Они своё отпели и теперь просто стараются жить как получается.

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