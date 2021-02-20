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Начаты испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

Российский препарат будет использоваться в качестве второго компонента.

20 февраля 2021, 08:51

Фото © ТАСС / EPA

Разработчики российского "Спутника V" сообщили о начале испытаний комбинированной вакцины от коронавируса с AstraZeneca. Об этом говорится в твиттере отечественного препарата.

"Использование вакцины "Спутник V" в качестве второго компонента для вакцины AZ избавляет от необходимости ждать второй прививки в течение трёх месяцев. Клинические испытания этого подхода уже начались", — отмечается в сообщении.

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Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, который можно закапывать в нос.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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