Начаты испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

Разработчики российского "Спутника V" сообщили о начале испытаний комбинированной вакцины от коронавируса с AstraZeneca. Об этом говорится в твиттере отечественного препарата.

"Использование вакцины "Спутник V" в качестве второго компонента для вакцины AZ избавляет от необходимости ждать второй прививки в течение трёх месяцев. Клинические испытания этого подхода уже начались", — отмечается в сообщении.