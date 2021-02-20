Москвичей предупредили о негативных последствиях призывов к незаконным акциям

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за призывы к участию в незаконных массовых акциях. Речь идёт о мероприятиях, которые организуются "с нарушением установленного порядка проведения митингов".

"В связи с распространением призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, прокуратура Москвы предостерегает о недопустимости противоправных действий", — сообщает пресс-служба ведомства.

В столичной прокуратуре отметили, что любые попытки провести несогласованный митинг являются прямым нарушением закона. Подобные призывы образуют состав административного правонарушения, которое предусмотрено статьёй 20.2 КоАП РФ. За это правонарушение может последовать наказание — вплоть до ареста.

Напомним, ранее соратницу блогера Алексея Навального Любовь Соболь оштрафовали на 250 тысяч рублей после призывов к участию в несогласованной акции 23 января. Её признали виновной в повторном нарушении закона о проведении публичных мероприятий.

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