Швеция призвала Финляндию отступить в "войне" с Россией

Финляндия является потенциальной точкой для вторжения российских войск. Об этом заявил заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон, пишет Defense News.

В связи с этим Хельсинки нужно закупить истребители четвёртого поколения Gripen шведской компании Saab, так как в случае войны с Москвой "более уязвимые финские ВВС" могли бы отступить на базы соседней Швеции. Совершить такой манёвр будет гораздо легче, обладая самолётами Gripen, считает Перссон.

"Мы будем как одна авиация с двумя командирами", — приводит издание слова военного.

Defense News также напомнили, что Финляндия планирует приобрести истребители на 12 миллиардов долларов. Среди потенциальных партнёров — американские и европейские компании, такие как Airbus, Dassault, Boeing, Lockheed Martin и Saab.

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