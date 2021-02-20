Швеция призвала Финляндию отступить в "войне" с Россией

Хельсинки выступает потенциальной точкой для вторжения войск РФ, отметил замкомандующего шведских ВВС.

Финляндия является потенциальной точкой для вторжения российских войск. Об этом заявил заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон, пишет Defense News.

В связи с этим Хельсинки нужно закупить истребители четвёртого поколения Gripen шведской компании Saab, так как в случае войны с Москвой "более уязвимые финские ВВС" могли бы отступить на базы соседней Швеции. Совершить такой манёвр будет гораздо легче, обладая самолётами Gripen, считает Перссон.

"Мы будем как одна авиация с двумя командирами", — приводит издание слова военного.