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Опубликовано 20 февраля 2021, 12:01

Швеция призвала Финляндию отступить в "войне" с Россией

Фото © Antonia Sehlstedt / Planet Pix via ZUMA Wire

Фото © Antonia Sehlstedt / Planet Pix via ZUMA Wire

Хельсинки выступает потенциальной точкой для вторжения войск РФ, отметил замкомандующего шведских ВВС.

Финляндия является потенциальной точкой для вторжения российских войск. Об этом заявил заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон, пишет Defense News.

В связи с этим Хельсинки нужно закупить истребители четвёртого поколения Gripen шведской компании Saab, так как в случае войны с Москвой "более уязвимые финские ВВС" могли бы отступить на базы соседней Швеции. Совершить такой манёвр будет гораздо легче, обладая самолётами Gripen, считает Перссон.

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"Мы будем как одна авиация с двумя командирами", — приводит издание слова военного.

Defense News также напомнили, что Финляндия планирует приобрести истребители на 12 миллиардов долларов. Среди потенциальных партнёров — американские и европейские компании, такие как Airbus, Dassault, Boeing, Lockheed Martin и Saab.

Ранее в Сети оценили видео перехвата французских "Миражей" российскими Су-27 над Чёрным морем.

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Евгения Измайлова
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