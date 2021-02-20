На Украине после отравления школьниц таблетками предложили запретить TikTok

Жители Украины создали в Сети петицию, адресованную Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), с просьбой запретить в стране социальную сеть TikTok.

Поводом для обращения стал трагический случай, который произошёл в городе Боярке Киевской области. По данным местной администрации в "Фейсбуке", 16 февраля там две девочки отравились неизвестными веществами. В результате одна из них погибла, а другая была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Позднее Уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба сообщил в "Фейсбуке", что этот случай может быть связан с опасными играми, которые популярны у подростков в Сети.

"В связи с опасностью для жизни и здоровья детей на Украине и распространением опасного контента, что привело к смерти и травмам пользователей социальной сети TikTok, требуем немедленно, решением СНБО, запретить использование вышеупомянутой социальной сети на территории Украины", — говорится в тексте петиции.

А в России первый зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал сажать блогеров в тюрьму за дурное влияние на детей. По его мнению, в России уже есть подходящая уголовная статья — "Склонение к противоправным действиям". В случаях с блогерами нужно действовать по аналогии с суицидальными программами, а именно — запрещать их, уверен Онищенко.

Авторы