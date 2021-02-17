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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на демонстрацию изображений нацистов

Под него не подпадают случаи, когда формируется негативное отношение к идеологии нацизма.

17 февраля 2021, 13:46

Фото © ТАСС/Сергей Фадеичев

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о запрете публичной демонстрации изображений военных преступников Второй мировой войны. Документом предлагается приравнять такой проступок к экстремистской деятельности.

Проект предполагает введение запрета на публичное изображение лиц, признанных военными преступниками приговорами Нюрнбергского международного военного трибунала и других национальных, военных и оккупационных трибуналов, а также судами во время ВОВ. По аналогии с запретом на демонстрацию нацистской символики исключение предлагается сделать для случаев, когда отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма и "формируется негативное отношение к идеологии нацизма".

В России хотят запретить публично демонстрировать нацистских преступников

В России хотят запретить публично демонстрировать нацистских преступников

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в произведениях литературы и искусства при условии осуждения нацизма.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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