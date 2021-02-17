Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на демонстрацию изображений нацистов
Под него не подпадают случаи, когда формируется негативное отношение к идеологии нацизма.
Фото © ТАСС/Сергей Фадеичев
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о запрете публичной демонстрации изображений военных преступников Второй мировой войны. Документом предлагается приравнять такой проступок к экстремистской деятельности.
Проект предполагает введение запрета на публичное изображение лиц, признанных военными преступниками приговорами Нюрнбергского международного военного трибунала и других национальных, военных и оккупационных трибуналов, а также судами во время ВОВ. По аналогии с запретом на демонстрацию нацистской символики исключение предлагается сделать для случаев, когда отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма и "формируется негативное отношение к идеологии нацизма".
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики в произведениях литературы и искусства при условии осуждения нацизма.
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