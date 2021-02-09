В России хотят запретить публично демонстрировать нацистских преступников

Такой законопроект уже в этом месяце может принять Госдума РФ.

В России планируют запретить публичную демонстрацию изображений лиц, которые были признаны по решениям Нюрнбергского трибунала виновными в преступлениях в период Великой Отечественной войны.

Данный законопроект уже в этом месяце может принять Госдума РФ. Документ был поддержан в профильных комитетах парламента по культуре и по безопасности, пишут "Известия".

Авторы идеи, в числе которых вице-спикер нижней палаты парламента Пётр Толстой, глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская и другие парламентарии, объяснили, что сейчас законодательством установлены ограничения на использование нацистской атрибутики или символики, но запрета на изображение самих преступников пока нет.

В документе депутатов сказано, что в последнее время произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников. В магазинах и в Интернете продаётся различная продукция с изображениями военных преступников времён ВОВ. Как утверждается, такие товары сейчас свободно продаются и изготавливаются на заказ.

Авторы инициативы уточнили, что такой законопроект направлен на недопущение героизации военных преступников в РФ, где десятки миллионов граждан стали жертвами чудовищного фашистского режима Германии и её союзников.