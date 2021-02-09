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Опубликовано 9 февраля 2021, 04:26

В России хотят запретить публично демонстрировать нацистских преступников

Фото © ТАСС / Афонина Елена

Фото © ТАСС / Афонина Елена

Такой законопроект уже в этом месяце может принять Госдума РФ.

В России планируют запретить публичную демонстрацию изображений лиц, которые были признаны по решениям Нюрнбергского трибунала виновными в преступлениях в период Великой Отечественной войны.

Данный законопроект уже в этом месяце может принять Госдума РФ. Документ был поддержан в профильных комитетах парламента по культуре и по безопасности, пишут "Известия".

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Авторы идеи, в числе которых вице-спикер нижней палаты парламента Пётр Толстой, глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская и другие парламентарии, объяснили, что сейчас законодательством установлены ограничения на использование нацистской атрибутики или символики, но запрета на изображение самих преступников пока нет.

В документе депутатов сказано, что в последнее время произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников. В магазинах и в Интернете продаётся различная продукция с изображениями военных преступников времён ВОВ. Как утверждается, такие товары сейчас свободно продаются и изготавливаются на заказ.

Авторы инициативы уточнили, что такой законопроект направлен на недопущение героизации военных преступников в РФ, где десятки миллионов граждан стали жертвами чудовищного фашистского режима Германии и её союзников.

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Добавим, что в некоторых фракциях Госдумы отнеслись к документу неоднозначно, предложив чётко прописать в законопроекте, что новые нормы не исказят историческую действительность, которая показывается в кинолентах и книгах. При этом научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян отметил, что в "законе не должно быть перегибов". По его словам, допустимо использовать персонажей в книгах и кинофильмах, посвящённых Великой Отечественной войне, там нацистские преступники должны быть показаны в негативном свете.

В ноябре прошлого года сообщалось, что из орловских газетных киосков изъяли марки с изображением Адольфа Гитлера. А в декабре 2020-го стало известно, что житель Сургута пошёл под суд за публикацию в соцсети видео с лидером Третьего рейха.

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Иван Косицын
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