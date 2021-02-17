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Переболевших ковидом предупредили об опасности заразиться более тяжёлой формой

Врачи советуют пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

17 февраля 2021, 13:23
<p>Фото © Софья Сандурская </p>

Фото © Софья Сандурская

Переболевшие коронавирусом без каких-либо симптомов рискуют повторно заболеть через полгода-год, причём уже более тяжёлой формой. Об этом заявил главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков в разговоре с "Вести FM".

"Если же человек болел бессимптомно, то через полгода он, к сожалению, может повторно заболеть коронавирусом при определённой вирусной нагрузке", — пояснил Тимаков.

Те люди, которые переболели ковидом, так или иначе обладают иммунитетом примерно на 8 месяцев. Повторное заражение обычно протекает в более лёгкой форме, но бессимптомно переболевшим людям лучше вакцинироваться через полгода. А переболевшим в более тяжёлых формах — через год.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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