Переболевших ковидом предупредили об опасности заразиться более тяжёлой формой
Врачи советуют пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Фото © Софья Сандурская
Переболевшие коронавирусом без каких-либо симптомов рискуют повторно заболеть через полгода-год, причём уже более тяжёлой формой. Об этом заявил главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков в разговоре с "Вести FM".
"Если же человек болел бессимптомно, то через полгода он, к сожалению, может повторно заболеть коронавирусом при определённой вирусной нагрузке", — пояснил Тимаков.
Те люди, которые переболели ковидом, так или иначе обладают иммунитетом примерно на 8 месяцев. Повторное заражение обычно протекает в более лёгкой форме, но бессимптомно переболевшим людям лучше вакцинироваться через полгода. А переболевшим в более тяжёлых формах — через год.
Ранее стало известно, почему у некоторых пациентов не находят антитела после вакцинации.
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