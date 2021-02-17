Сомнолог развеял миф о лёгком методе уснуть из популярного в TikTok видео

Уже более 600 тысяч человек поставили в TikTok лайки видео от автора Psychologee, в котором даётся совет, как быстро заснуть. Предлагается считать в уме не связанные между собой предметы. Почему этот метод эффективен далеко не на 100%, Лайфу объяснил руководитель центра "Медицина сна" МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

"Это старая довольно уловка, только раньше считали баранов. Это один из народных способов, некое отвлечение от грузящих человека мыслей за счёт перечисления каких-то предметов. Он действительно может способствовать засыпанию, но если у человека реальные проблемы со сном, то это, безусловно, не поможет", — объяснил специалист.

По мнению Калинкина, что на самом деле показывает популярность этого видео, так это то, что у человечества огромная проблема со сном. Соответственно, и интерес к таким советам.

Чтобы лучше спать, сомнолог посоветовал не смотреть в экран смартфона перед отправкой в кровать. Лучше отложить гаджет на один-два часа до отхода ко сну.

"У молодёжи проблемы со сном часто связаны со злоупотреблением использования гаджетов. Особенно когда человек это делает перед сном в кровати — даже такого света от экрана достаточно, чтобы задержать выработку мелатонина и, соответственно, вызвать проблемы со сном", — отметил Калинкин.

Ранее Лайф писал о нескольких простых советах сомнолога о том, как улучшить качество сна.

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