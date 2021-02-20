Названы противопоказания для прививки вакциной "Ковивак"

Вакцинацию от коронавируса препаратом "Ковивак" нельзя делать при тяжёлых аллергических реакциях, его также запрещено вводить детям до 18 лет. Кроме того, противопоказаниями к применению являются беременность и грудное вскармливание. Это следует из инструкции, размещённой на сайте Государственного реестра лекарственных средств.

Отмечается, что запрет на использование препарата в момент вынашивания плода и кормления обусловлен тем, что эффективность и безопасность препарата в этот период не изучалась. Нельзя применять "Ковивак" при появлении серьёзных реакций после введения препарата, например температуры выше 40 градусов, гиперемии или отёка более восьми сантиметров в диаметре, а также коллапса или шокоподобного состояния, развившихся в течение 48 часов после вакцинации. Запрещено использовать его и при судорогах, возникавших после любых предыдущих прививок.

"Временные противопоказания: <...> хронические инфекционные заболевания в стадии обострения. Вакцинацию проводят в период ремиссии", — говорится в документе.

К временным противопоказаниям также относятся острые лихорадочные состояния, инфекционные и неинфекционные заболевания.

Интервал между введением первой и второй дозы вакцины "Ковивак" составляет две недели. А побочные реакции могут проявиться в течение 1–3 суток, их продолжительность не превышает трёх дней. Во время клинических испытаний наиболее частыми такими реакциями были боль и уплотнение в месте введения препарата, а также головная боль и кратковременная гипертермия.

"Чаще выявлялись реакции лёгкой степени тяжести. Тяжёлых местных и системных реакций на вакцинацию не было", — отмечается в тексте.

При этом не исключено развитие аллергических реакций, увеличение лимфоузлов и повышение температуры.

Напомним, о регистрации вакцины "Ковивак" сообщил российский премьер Михаил Мишустин. Первые 120 тысяч доз препарата будут запущены в гражданский оборот в середине марта.

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