Андрея Мягкова проводили в последний путь аплодисментами — видео
Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
Андрея Мягкова проводили в последний путь аплодисментами. Видео © LIFE
В Московском художественном театре имени Чехова состоялось прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. Поклонники и коллеги проводили его в последний путь аплодисментами.
В храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке состоится отпевание, похоронен же Андрей Мягков будет на Троекуровском кладбище Москвы.
Напомним, 18 февраля стало известно, что на 83-м году жизни скончался советский и российский актёр Андрей Мягков. По предварительным данным, народный артист РСФСР умер от острой сердечной недостаточности.
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