Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Андрея Мягкова проводили в последний путь аплодисментами — видео

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

20 февраля 2021, 09:32

Андрея Мягкова проводили в последний путь аплодисментами. Видео © LIFE

В Московском художественном театре имени Чехова состоялось прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. Поклонники и коллеги проводили его в последний путь аплодисментами.

В храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке состоится отпевание, похоронен же Андрей Мягков будет на Троекуровском кладбище Москвы.

Любовь, искусство и сама жизнь глазами Андрея Мягкова. 8 цитат, которые навсегда останутся в памяти

Любовь, искусство и сама жизнь глазами Андрея Мягкова. 8 цитат, которые навсегда останутся в памяти

Напомним, 18 февраля стало известно, что на 83-м году жизни скончался советский и российский актёр Андрей Мягков. По предварительным данным, народный артист РСФСР умер от острой сердечной недостаточности.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1