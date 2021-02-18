Названа причина смерти Андрея Мягкова

По предварительным данным, народный артист РСФСР Андрей Мягков умер от острой сердечной недостаточности. Об этом Лайфу сообщил источник. По его данным, скорую домой к актёру вызвали поздно ночью 18 февраля.

Напомним, несколько минут назад стало известно, что на 83-м году жизни скончался советский и российский актёр Андрей Мягков. Информацию об этом подтвердили в МХТ им. Чехова, где актёр служил с 1987 года.

Народный артист РСФСР Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге. Большую народную любовь ему принесло многолетнее сотрудничество с режиссёром Эльдаром Рязановым — Мягков исполнил роли в картинах "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Служебный роман", "Гараж" и "Жестокий романс".

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