Путин 24 февраля встретится с президентом Киргизии
Лидеры двух стран обсудят перспективы дальнейшего развития сотрудничества.
Владимир Путин и Садыр Жапаров. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / ЕРА / IGOR KOVALENKO
Президент России Владимир Путин 24 февраля проведёт переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Встреча пройдёт в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.
"24 февраля в Москве пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который будет находиться в России с визитом", — говорится в сообщении.
Главы двух стран планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества государств в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Они также рассмотрят актуальные вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.
Напомним, Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Киргизии в январе текущего года. Выборы нового лидера прошли 10 января 2021 года.
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