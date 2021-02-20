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Путин 24 февраля встретится с президентом Киргизии

Лидеры двух стран обсудят перспективы дальнейшего развития сотрудничества.

20 февраля 2021, 09:42
<p>Владимир Путин и Садыр Жапаров. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / ЕРА / IGOR KOVALENKO</p>

Владимир Путин и Садыр Жапаров. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / ЕРА / IGOR KOVALENKO

Президент России Владимир Путин 24 февраля проведёт переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Встреча пройдёт в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

"24 февраля в Москве пройдут переговоры Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который будет находиться в России с визитом", — говорится в сообщении.

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Главы двух стран планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества государств в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Они также рассмотрят актуальные вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Напомним, Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Киргизии в январе текущего года. Выборы нового лидера прошли 10 января 2021 года.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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