Германия в пятый раз отказалась отвечать на запрос Генпрокуратуры РФ по Навальному

Компетентные органы Германии в пятый раз отказались отвечать на запрос Генпрокуратуры РФ по выяснению обстоятельств инцидента с российским блогером Алексеем Навальным. В ведомстве призвали ФРГ пересмотреть подобный неконструктивный подход.

"Как тональность поступившего от иностранных коллег письма, так и его содержание вызывают у российской стороны глубокое сожаление. Очевидно, что германская сторона под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов, избегает неудобных для неё вопросов. Данный факт невозможно расценить иначе как игнорирование со стороны компетентных органов ФРГ обязательств, вытекающих из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам", — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.