Германия в пятый раз отказалась отвечать на запрос Генпрокуратуры РФ по Навальному
Российская сторона отмечает, что Берлин под надуманными предлогами избегает неудобных вопросов.
Берлинская клиника, куда был доставлен Алексей Навальный. Фото © EPA / ТАСС
Компетентные органы Германии в пятый раз отказались отвечать на запрос Генпрокуратуры РФ по выяснению обстоятельств инцидента с российским блогером Алексеем Навальным. В ведомстве призвали ФРГ пересмотреть подобный неконструктивный подход.
"Как тональность поступившего от иностранных коллег письма, так и его содержание вызывают у российской стороны глубокое сожаление. Очевидно, что германская сторона под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов, избегает неудобных для неё вопросов. Данный факт невозможно расценить иначе как игнорирование со стороны компетентных органов ФРГ обязательств, вытекающих из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам", — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа 2020 года. Его госпитализировали прямо с самолёта. Изначально российские врачи подозревали, что блогер мог отравиться психостимулятором, однако позже главврач омской больницы назвал основной диагноз. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. Там вскоре заявили, что блогера якобы отравили веществом группы "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в этом. 23 сентября стало известно о выписке блогера, в Россию он вернулся только 17 января.
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