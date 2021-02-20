В Москве задержана гендиректор энергетической компании ТГК-2
Причины этого пока не известны.
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В Москве задержали генерального директора крупной энергетической компании ТГК-2 Надежду Пинигину. Об этом сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.
С чем связано задержание, собеседник агентства не уточнил.
"Территориальная генерирующая компания – 2" называет себя одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов РФ. Она занимается производством тепловой и электрической энергии, а также реализацией тепла (пара и горячей воды) для потребителей. Предприятия компании имеются в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях России, а ещё в столице Македонии Скопье.
А ранее на Кубани задержали главу Ейского района и его заместителей. Их планируют допросить.
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