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Категорий: 18

В Москве задержана гендиректор энергетической компании ТГК-2

Причины этого пока не известны.

20 февраля 2021, 09:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве задержали генерального директора крупной энергетической компании ТГК-2 Надежду Пинигину. Об этом сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.

С чем связано задержание, собеседник агентства не уточнил.

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"Территориальная генерирующая компания – 2" называет себя одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов РФ. Она занимается производством тепловой и электрической энергии, а также реализацией тепла (пара и горячей воды) для потребителей. Предприятия компании имеются в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях России, а ещё в столице Македонии Скопье.

А ранее на Кубани задержали главу Ейского района и его заместителей. Их планируют допросить.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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