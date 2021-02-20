В Татарстане задержали второго за три месяца маньяка

В Татарстане сотрудники правоохранительных органов задержали ещё одного маньяка. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Артём Хохорин.

"В результате совместных усилий правоохранительных органов поставлена точка в громком деле по серии убийств пожилых женщин, совершённых в 2011–2012 годах на территории республики и ряда других регионов Приволжского и Центрального федеральных округов. Могу сказать, что буквально на днях задержан ещё один маньяк", — сказал глава регионального МВД, выступая с отчётом перед депутатами Госсовета республики.

Министр отметил, что сейчас с задержанным проводится работа совместно со Следственным комитетом и прокуратурой. В МВД раскрывать подробности о личности злоумышленника и инкриминируемых ему преступлениях отказались.

Напомним, в конце 2020 года в Татарстане задержали и арестовали предполагаемого поволжского маньяка Радика Тагирова, которого подозревают в серии убийств пожилых женщин. Нападения происходили в нескольких соседних с республикой регионах, чаще всего преступник входил в доверие к жертвам, а затем душил их.

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