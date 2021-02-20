Суд отправил жестокого убийцу юного актёра "Ералаша" в колонию на 9 лет
Молодые люди поссорились на улице, и один из них смертельно ранил другого ножом.
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Дзержинский районный суд в Волгограде вынес приговор 21-летнему местному жителю, который жестоко убил 16-летнего юношу после конфликта прямо на улице. Как уже писал Лайф, расправа над юным актёром из "Ералаша" была совершена в январе 2020 года, она попала на видео.
"Вину в содеянном обвиняемый признал частично. С учётом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил осуждённого к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", — сообщили изданию V1.ru в пресс-службе Прокуратуры Волгоградской области.
Напомним, поводом для расправы стало то, что парни не смогли разминуться в тесном проходе и толкнули друг друга. После этого завязалась драка. В какой-то момент старший участник потасовки достал нож и ударил оппонента, а затем убежал вместе с друзьями. Потерпевший был доставлен в больницу. Несмотря на старания медиков, спустя непродолжительное время подросток скончался.
Ранее в Новосибирске арестовали студента, зарезавшего одногруппника у ворот вуза. По первоначальной версии следствия, жестокое убийство могло быть совершено на почве ревности.
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