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Суд отправил жестокого убийцу юного актёра "Ералаша" в колонию на 9 лет

Молодые люди поссорились на улице, и один из них смертельно ранил другого ножом.

20 февраля 2021, 10:20

Фото © Pixabay

Дзержинский районный суд в Волгограде вынес приговор 21-летнему местному жителю, который жестоко убил 16-летнего юношу после конфликта прямо на улице. Как уже писал Лайф, расправа над юным актёром из "Ералаша" была совершена в январе 2020 года, она попала на видео.

"Вину в содеянном обвиняемый признал частично. С учётом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил осуждённого к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", — сообщили изданию V1.ru в пресс-службе Прокуратуры Волгоградской области.

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Лайф узнал о семье из Орска, где пьяная бабушка зарезала двухлетнюю внучку

Напомним, поводом для расправы стало то, что парни не смогли разминуться в тесном проходе и толкнули друг друга. После этого завязалась драка. В какой-то момент старший участник потасовки достал нож и ударил оппонента, а затем убежал вместе с друзьями. Потерпевший был доставлен в больницу. Несмотря на старания медиков, спустя непродолжительное время подросток скончался.

Ранее в Новосибирске арестовали студента, зарезавшего одногруппника у ворот вуза. По первоначальной версии следствия, жестокое убийство могло быть совершено на почве ревности.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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