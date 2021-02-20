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"Зачитываемся и ждём реакцию": Захарова рассказала об утечке документов МИД Британии об управлении прессой

Англичане сформировали группу агентов влияния в русскоязычном сегменте соцсетей, отметила дипломат.

20 февраля 2021, 10:48

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что в Сеть утекли документы "Форин-офиса", согласно которым Правительство Великобритании через посредников "финансово поддерживает и в ручном режиме управляет" работой различных СМИ. Об этом дипломат написала на своей странице в "Фейсбуке".

"Зачитываемся и ждём реакцию Лондона. Вдруг это всё неправда. А высказаться придётся — миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании", — отметила Захарова.

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Она также сообщила, что британские власти сформировали группу агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей. По словам дипломата, документов, которые раскрывают "лондонскую машину пропаганды", сотни.

Ранее в МИД РФ оценили возможность разрыва отношений с Евросоюзом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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