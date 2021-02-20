"Чтоб ты сдохла, тварь!": звезда сериала "Измены" пожаловалась на травлю в Сети за селфи с Прилучным

Росссийская актриса театра и кино Лукерья Ильяшенко пожаловалась на травлю со стороны подписчиц из-за селфи с актёром Павлом Прилучным. Звезда сериала "Измены" поведала, что во время съёмок в новом проекте "Призрак" ей приписывали роман с бывшим мужем Агаты Муцениеце, а началось всё с безобидной совместной фотографии, передаёт StarHit.

Ильяшенко отметила, что видела Прилучного всего восемь раз в своей жизни. Однако после того, как артист опубликовал их совместное фото, в Сети началась настоящая травля актрисы.

"Так обидно! Мы снимались с Пашкой Прилучным. У нас было восемь смен, я видела его только восемь раз в жизни! И Паша зачем-то выложил нашу фотографию из гримёрки у себя в Instagram. Такое началось! Мне какие-то тётки начали писать: "Гори в аду. Чтоб ты сдохла, тварь. Разлучница! Ты разбиваешь семью!", — призналась Лукерья.

По словам актрисы, когда она рассказала о произошедшем самому Прилучному, тот ответил, что с потоком негатива сталкивается постоянно, и рекомендовал девушке поменьше обращать внимание на подобные вещи.

После этого инцидента Ильяшенко старается держать подробности личной жизни при себе и втайне от общественности, поскольку более не желает сталкиваться с пересудами и сплетнями. Если же ей всё-таки приходится говорить об отношениях с мужчинами, то имена своих партнёров артистка сохраняет в строжайшем секрете.

"У меня, честно говоря, ни одного красивого мужика никогда не было. Все страшные. Реально! Но они всегда какие-то умные, интересные, интеллектуальные. Это же не про внешность, а про то, как ты рядом чувствуешь себя с человеком", — ранее признавалась Лукерья.

При этом звезда "Измен" подчеркнула, что очень серьёзно относится к близким отношениям и не поддерживает разовые встречи.

А ранее друзья Павла Прилучного рассказали о его циничном отношении к Мирославе Карпович, которое она всё равно терпит.

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