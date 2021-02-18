В МИД РФ оценили возможность разрыва отношений с Евросоюзом
В ведомстве отметили, что Москва заинтересована в развитии экономических и торговых связей с Брюсселем.
Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, но сама не стремится к этому, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Готовы ли мы к тому, что к этому придёт сам Евросоюз, потому что он об этом говорит почти каждый день? Мы готовы, если это их выбор. Но это не наш выбор", — сказала дипломат в интервью журналисту Антону Красовскому, опубликованном на ютуб-канале "Антонимы".
Захарова отметила, что в течение многих лет позиция России "за взаимодействие" была откровенной и прозрачной. Но только есть один нюанс: взаимодействие должно быть равноправным.
Представитель МИД добавила, что Европа много раз в своей истории наступала на одни и те же грабли, противореча своим интересам по одной причине — "её туда подталкивали". При этом дипломат подчеркнула, что Москва заинтересована в развитии экономических и торговых связей с Брюсселем, а также в продолжении взаимодействия по вопросу облегчения визового режима после пандемии.
Напомним, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом, при этом подчеркнул, что Москва этого бы не хотела. В МИД РФ уточнили, что Россия призывает к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, но в то же время она готова к разрыву отношений, если это случится по инициативе Брюсселя. В Кремле также подчеркнули, что Россия не будет инициатором отказа от сотрудничества с ЕС, однако, "если безумие возобладает, она должна заблаговременно быть готова к самостоятельности".
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