В МИД РФ оценили возможность разрыва отношений с Евросоюзом

Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, но сама не стремится к этому, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Готовы ли мы к тому, что к этому придёт сам Евросоюз, потому что он об этом говорит почти каждый день? Мы готовы, если это их выбор. Но это не наш выбор", — сказала дипломат в интервью журналисту Антону Красовскому, опубликованном на ютуб-канале "Антонимы".

Захарова отметила, что в течение многих лет позиция России "за взаимодействие" была откровенной и прозрачной. Но только есть один нюанс: взаимодействие должно быть равноправным.

Представитель МИД добавила, что Европа много раз в своей истории наступала на одни и те же грабли, противореча своим интересам по одной причине — "её туда подталкивали". При этом дипломат подчеркнула, что Москва заинтересована в развитии экономических и торговых связей с Брюсселем, а также в продолжении взаимодействия по вопросу облегчения визового режима после пандемии.

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