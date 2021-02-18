Испания снова в огне: третьи сутки продолжаются ожесточённые протесты после ареста рэпера — видео
Днём о помиловании артиста просили учреждения культуры, а вечером митинги переросли в беспорядки.
Испания третью ночь подряд охвачена ожесточёнными протестами после ареста рэпера. Видео © Соцсети
В Испании третью ночь подряд продолжаются ожесточённые протесты, которые начались после ареста рэпера Пабло Хаселя.
Как сообщает Natio Digital, полиция заранее ожидала беспорядков, в центре Барселоны были перекрыты улицы и установлены ограждения, прибыло несколько полицейских фургонов, на которых затем преследовали протестующих. Митинг начался возле Министерства внутренних дел, где собравшаяся толпа выкрикивала лозунги и требования освободить артиста.
Спустя некоторое время напряжённость усилилась, люди начали сдвигать заборы и бросать петарды и камни в правоохранителей. Как и в предыдущие две ночи, участники акций строили баррикады из мусорных контейнеров и поджигали их, но в этот раз пожары оказались масштабнее, огонь буквально перекрывал улицы, на месте непрерывно работали пожарные расчёты.
Пылающие баррикады и жёсткие разгоны: в Испании акция в поддержку арестованного рэпера превратилась в беспорядки — видео
Во время беспорядков протестующие напали на редакцию газеты El Periódico, разбили стёкла и нанесли на фасад граффити. Они также разгромили несколько банковских отделений и витрины магазинов.
Вскоре начались первые стычки с полицией, становившиеся с каждой минутой всё более ожесточёнными. Одного из стражей порядка группа демонстрантов повалила на землю и нанесла несколько ударов по голове, прежде чем его отбили коллеги. Офицеры применили дубинки и резиновые пули.
Также в Каталонии прошла мирная акция в поддержку Хаселя. Днём около семидесяти культурных организаций попросили помилования рэпера на митинге, организованном местной музыкальной академией.
Напомним, рэпера Пабло Хаселя приговорили к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление монархии. Полиция забрала его во вторник утром из Университета города Льейда, где он забаррикадировался со своими сторонниками. После этого тысячи жителей Каталонии вышли на акции протеста, которые переросли в беспорядки.
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