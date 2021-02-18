Испания снова в огне: третьи сутки продолжаются ожесточённые протесты после ареста рэпера — видео

Испания третью ночь подряд охвачена ожесточёнными протестами после ареста рэпера. Видео © Соцсети

В Испании третью ночь подряд продолжаются ожесточённые протесты, которые начались после ареста рэпера Пабло Хаселя.

Как сообщает Natio Digital, полиция заранее ожидала беспорядков, в центре Барселоны были перекрыты улицы и установлены ограждения, прибыло несколько полицейских фургонов, на которых затем преследовали протестующих. Митинг начался возле Министерства внутренних дел, где собравшаяся толпа выкрикивала лозунги и требования освободить артиста.

Спустя некоторое время напряжённость усилилась, люди начали сдвигать заборы и бросать петарды и камни в правоохранителей. Как и в предыдущие две ночи, участники акций строили баррикады из мусорных контейнеров и поджигали их, но в этот раз пожары оказались масштабнее, огонь буквально перекрывал улицы, на месте непрерывно работали пожарные расчёты.

Во время беспорядков протестующие напали на редакцию газеты El Periódico, разбили стёкла и нанесли на фасад граффити. Они также разгромили несколько банковских отделений и витрины магазинов.

Вскоре начались первые стычки с полицией, становившиеся с каждой минутой всё более ожесточёнными. Одного из стражей порядка группа демонстрантов повалила на землю и нанесла несколько ударов по голове, прежде чем его отбили коллеги. Офицеры применили дубинки и резиновые пули.

Также в Каталонии прошла мирная акция в поддержку Хаселя. Днём около семидесяти культурных организаций попросили помилования рэпера на митинге, организованном местной музыкальной академией.

Напомним, рэпера Пабло Хаселя приговорили к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление монархии. Полиция забрала его во вторник утром из Университета города Льейда, где он забаррикадировался со своими сторонниками. После этого тысячи жителей Каталонии вышли на акции протеста, которые переросли в беспорядки.

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