Пылающие баррикады и жестокие разгоны: в Испании акция в поддержку арестованного рэпера превратилась в беспорядки — видео

В Испании вторую ночь продолжаются беспорядки в поддержку арестованного рэпера. Видео © Twitter/ noticiessergi/ alfcongostrina/ FabianEberhard/ RobTheRich001/ freddie1999

В Испании вторую ночь подряд продолжаются акции в поддержку рэпера Пабло Хаселя, приговорённого к девяти месяцам тюрьмы за провокационные высказывания.

Как пишет El Nacional, наиболее массовые шествия произошли в Мадриде и Барселоне, в обоих городах они обернулись беспорядками и стычками с полицией. Демонстранты начали строить баррикады из контейнеров и скамеек, после чего подожгли их, как и минувшей ночью. Возгорания прибыли тушить пожарные.

Протестующие начали закидывать полицейских битыми кирпичами и яйцами, а те в ответ применили дубинки и резиновые пули.

В Льейде (Каталония) митингующие подошли к зданию тюрьмы, где содержится Хасель. Там они потребовали его немедленного освобождения и спели несколько песен рэпера. Затем акция переросла в беспорядки, которые также разогнала полиция.

Как отмечает портал Catalan News, накануне по меньшей мере 15 человек было арестовано и не менее 33 обратились за медицинской помощью. Также пострадало 17 сотрудников полиции. На сегодня предварительно сообщается о пяти задержаниях и одном пострадавшем.

Левая политическая партия "Подемос" объявила, что зарегистрирует в Министерстве юстиции прошение о срочном помиловании Хаселя.

Напомним, рэпера Пабло Хаселя приговорили к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление монархии. Полиция забрала его во вторник утром из университета города Льейда, где он забаррикадировался со своими сторонниками. После этого тысячи жителей Каталонии вышли на акции протеста, которые переросли в беспорядки.

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