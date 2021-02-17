Пылающие баррикады и жестокие разгоны: в Испании акция в поддержку арестованного рэпера превратилась в беспорядки — видео
Полицейские пускают в ход дубинки и резиновые пули, в ответ в них летит битый кирпич и яйца.
В Испании вторую ночь продолжаются беспорядки в поддержку арестованного рэпера. Видео © Twitter/ noticiessergi/ alfcongostrina/ FabianEberhard/ RobTheRich001/ freddie1999
В Испании вторую ночь подряд продолжаются акции в поддержку рэпера Пабло Хаселя, приговорённого к девяти месяцам тюрьмы за провокационные высказывания.
Как пишет El Nacional, наиболее массовые шествия произошли в Мадриде и Барселоне, в обоих городах они обернулись беспорядками и стычками с полицией. Демонстранты начали строить баррикады из контейнеров и скамеек, после чего подожгли их, как и минувшей ночью. Возгорания прибыли тушить пожарные.
Протестующие начали закидывать полицейских битыми кирпичами и яйцами, а те в ответ применили дубинки и резиновые пули.
В Льейде (Каталония) митингующие подошли к зданию тюрьмы, где содержится Хасель. Там они потребовали его немедленного освобождения и спели несколько песен рэпера. Затем акция переросла в беспорядки, которые также разогнала полиция.
Как отмечает портал Catalan News, накануне по меньшей мере 15 человек было арестовано и не менее 33 обратились за медицинской помощью. Также пострадало 17 сотрудников полиции. На сегодня предварительно сообщается о пяти задержаниях и одном пострадавшем.
Левая политическая партия "Подемос" объявила, что зарегистрирует в Министерстве юстиции прошение о срочном помиловании Хаселя.
Лента новостей
Волонтёры, выборы, многонациональная Россия: эксперт оценил итоги встречи Путина с лидерами думских фракций
сегодня в 20:38
"Полный провал и ничтожество": Толстой ответил на критику после его резких слов об акции с фонариками
сегодня в 20:29
"Не будем ни под кого подстраиваться": Толстой объяснил Лайфу, как Россия отреагирует на требования ЕСПЧ освободить Навального
сегодня в 20:20
Напомним, рэпера Пабло Хаселя приговорили к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление монархии. Полиция забрала его во вторник утром из университета города Льейда, где он забаррикадировался со своими сторонниками. После этого тысячи жителей Каталонии вышли на акции протеста, которые переросли в беспорядки.
Выбор редакции
Стычки с полицией и погромы: тысячи жителей Каталонии вышли протестовать после задержания рэпера — видео
Комиссар Совета Европы попросила у России объяснений из-за незаконных акций
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что новая концепция альянса будет направлена на сдерживание России и Китая
Суд в Петербурге запретил аниме о любовной связи брата и сестры
Чем заслужен "особый порядок": почему ЕСПЧ выступает за освобождение Алексея Навального
Комментариев: 0